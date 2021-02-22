Osman Nuri Kabaktepe Twitter'dan duyurdu...

Erkan Kandemir ayrıca "Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun." sözleriyle Bayram Şenocak'a teşekkür etti.

Partimiz, davamız, milletimiz ve İstanbulumuz için hayırlı olsun. https://t.co/yPh4a5jXBQ — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 22, 2021