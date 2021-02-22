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Osman Nuri Kabaktepe Twitter'dan duyurdu...
Osman Nuri Kapaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in mesajını paylaştı. Erkan Kandemir'in "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir." tweetini paylaşan Osman Nuri Kapaktepe; "Partimiz, davamız, milletimiz ve İstanbulumuz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Politika 22.02.2021, 22:51 22.02.2021, 22:58
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Erkan Kandemir ayrıca "Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun." sözleriyle Bayram Şenocak'a teşekkür etti.
Partimiz, davamız, milletimiz ve İstanbulumuz için hayırlı olsun. https://t.co/yPh4a5jXBQ— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 22, 2021