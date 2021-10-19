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Alternatif Bank KOBİ'leri desteklemek için EBRD ve IFC'den sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yeniledi
Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.
Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.
Politika 19.10.2021, 10:03
Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.