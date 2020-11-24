banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Usta oyuncu hayata veda etti
Usta oyuncu hayata veda etti
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda

Netanyahu yakında Bahreyn’i ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, körfez ülkesi Bahreyn’i yakında ziyaret edeceğini açıkladı.

Politika 24.11.2020, 16:20
2
Netanyahu yakında Bahreyn’i ziyaret edecek
banner422

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, körfez ülkesi Bahreyn’i yakında ziyaret edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Netanyahu mesajında, "Az önce Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile görüştüm ve bu aramızdaki ikinci telefon görüşmesiydi. Bu kadar kısa sürede halkımıza ve ülkelerimize barışın meyvelerini ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yüzden (Al Halife) beni yakında Bahreyn’i ziyaret etmeye davet etti ve bunu sizin adınıza zevkle yapacağım" dedi.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, geçtiğimiz hafta normalleşme anlaşması kapsamında İsrail’i ziyaret ederek, Bahreyn’in İsrail’de büyükelçilik açma planını duyurmuştu.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu