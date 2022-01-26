NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO, yazılı önerilerini Rusya’ya iletti"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verildiğini belirterek, "NATO, yazılı önerilerini Rusya’ya iletti" dedi. Rusya’ya bir kez daha tansiyonu düşürme çağrısında bulunan Stoltenberg, "Rusya, ülkelerin rızası olmadan konuşlandırdığı Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’daki güçlerini geri çekmeli ve tüm taraflar, Normandiya formatı da dahil olmak üzere çatışmaları çözme çabalarına yapıcı bir şekilde dahil olmalıdır" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın sunduğu güvenlik teklifine NATO ve ABD’nin yazılı yanıtını göndermesinin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Stoltenberg konuşmasında, "Avrupa-Atlantik güvenliği için kritik bir an ile karşı karşıyayız. Rusya’nın Ukrayna ve çevresinde askeri yığınağı devam ediyor, 100 binden fazla Rus askeri bölgede ve Belarus’taki önemli konuşlandırmalar dahil olmak üzere daha fazlası da yolda. Rusya’yı bir kez daha tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz. NATO, gerilimlerin ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine kesinlikle inanmaktadır. Zorla ya da güç tehdidiyle değil" ifadelerini kullanarak Rusya’ya bir kez daha diploması çağrısında bulundu. Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD ve NATO’nun yazılı yanıtını ilettiğini duyuran Stoltenberg, "Bugün NATO, yazılı önerilerini Rusya’ya iletti. Bunu ABD ile paralel olarak yaptık" şeklinde konuştu.

"Moskova ve Brüksel’de ofislerimizi yeniden kurmalıyız"

"Rusya’nın NATO ile diplomatik bağlarını kesmesi, diyaloğumuzu daha da zorlaştırıyor" diyen Stoltenberg, "Bu yüzden Moskova ve Brüksel’de kendi ofislerimizi yeniden kurmalıyız. Ayrıca şeffaflığı teşvik etmek ve riskleri azaltmak için mevcut askeri iletişim kanallarımızdan tam olarak yararlanmalı ve ayrıca acil kullanım için bir sivil yardım hattı kurmanın yollarını aramalıyız" ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın endişelerini dinlemeye hazırız"

Ukrayna ve çevresindeki durum da dahil olmak üzere Avrupa’nın güvenliğine değinen Stoltenberg, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve Helsinki Nihai Senedi’nden başlayarak Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini nasıl koruyacağımız ve güçlendireceğimiz konusunda gerçek bir görüşme yapmaya hazırız. Bu, her ulusun kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını içerir" dedi.

"Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’daki güçlerini geri çekmeli"

Stoltenberg, "Rusya, müttefiklere ve diğer uluslara yönelik zorlayıcı güç duruşundan, saldırgan söylemlerden ve kötü niyetli faaliyetlerden kaçınmalıdır. Rusya ayrıca, bu ülkelerin rızası olmadan konuşlandırdığı Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’daki güçlerini geri çekmeli ve tüm taraflar, Normandiya formatı da dahil olmak üzere çatışmaları çözme çabalarına yapıcı bir şekilde dahil olmalıdır" diye konuştu.

Rusya’ya yeniden diyalog çağrısı

Risk azaltma, şeffaflık ve silah kontrolüne de değinen Stoltenberg, "Tarih göstermiştir ki bu konularla ilgilenmek herkes için gerçek bir güvenlik sağlayabilir. Bu yüzden gerçek bir fark oluşturacak pratik önlemlere ihtiyacımız var. İlk adım olarak NATO-Rusya Konseyi’nde tatbikatlar ve nükleer politikalar hakkında karşılıklı brifingler öneriyoruz. Ayrıca askeri şeffaflık konusundaki Viyana Belgesi’ni modernize etmeli, uzay ve siber tehditleri azaltmak için çalışmalıyız" dedi.

"Biz çatışma peşinde değiliz. Ancak ittifakımızın güvenliği ile ilgili ilkelerden taviz veremeyiz"

Stoltenberg, "Havada ve denizde olayları önleme konusunda istişare etmeli ve kimyasal, biyolojik silahlarla ilgili uluslararası taahhütlere tam olarak uymayı yeniden taahhüt etmeliyiz. Son olarak, silah kontrolü konusunda ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor, nükleer silahlar ve orta, kısa menzilli füzeler de dahil. NATO-Rusya Konseyi’nde tüm bu konuları daha ayrıntılı olarak ele almak için müttefikleri ve Rusya’yı bir dizi toplantıya davet ettim. Müttefikler mümkün olan en kısa sürede bir araya gelmeye hazır. Tüm çabalarımızda Ukrayna ile olduğu kadar Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve tabii ki Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer NATO ortaklarıyla yakın iş birliği içinde olmaya devam ediyoruz" dedi. Stoltenberg, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır ve biz çatışma peşinde değiliz. Ancak ittifakımızın güvenliği ile ilgili ilkelerden taviz veremeyiz. Kuruluş anlaşmamıza ve 5. maddede güvence altına alınan toplu savunma taahhüdümüze tamamen bağlıyız. Tüm müttefikleri savunmak ve korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız" şeklinde konuştu.

"Açık kapı politikası temel prensibimiz"

Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair bir gelen soruya ise, "Açıkça söyledik, her ülke kendi kaderini tayin etme hakkına sahip. Ukrayna gibi isteyen her ülke NATO üyeliğine başvurabilir. Açık kapı politikası temel prensibimiz" şeklinde yanıt verdi.