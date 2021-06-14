NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kabil Havalimanı’nda Türkiye kilit rol oynuyor ama henüz karar verilmedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen NATO Zirvesi tamamlandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in zirve sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle:

"NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti."

"Kabil Havaliman'nın işlemeye devam etmesi için çabalıyoruz."

"Türkiye Kabil Havalimanı’nda kilit rol oynuyor ama henüz karar verilmedi."