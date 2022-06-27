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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Suriye) Hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK’nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye’den daha fazla saldırıya uğramadı"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK’nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye’den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi.
Politika 27.06.2022, 18:53
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK’nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye’den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi.