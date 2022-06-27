NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK’nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye’den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi.