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- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteğinin tam tersi olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteğinin tam tersi olduğunu belirtti.

Politika 28.06.2022, 22:30
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteğinin tam tersi olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteğinin tam tersi olduğunu belirtti.

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