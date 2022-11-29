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NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bakanlar aile fotoğrafı çektirdi.
Politika 29.11.2022, 16:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bakanlar aile fotoğrafı çektirdi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Bükreş’te gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bakanlar aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimleri sonrasında liderler oturum salonuna geçti.