Muharrem İnce Doğu illerinde
MUHARREM İNCE’NİN GEZİSİ SIRASINDA CUMHURİYET CADDESİ’NDEN GEÇEN VE DAHA ÖNCE MİLLETVEKİLİ OLARAK TBMM’DE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN İLE DİRSEK SELAMLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ.
CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu ’Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında Erzurum’da vatandaşlarla bir araya geldi.
Geceyi Erzurum’da geçirecek olan Muharrem İnce, Cumhuriyet Caddesi üzerinden esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla öz çekim yaptı. İnce’nin gezisi sırasında Cumhuriyet Caddesi’nden geçen ve daha önce milletvekili olarak TBMM’de birlikte çalıştığı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile dirsek selamlaşması dikkat çekti.
Havuz başından Lala Paşa Camii önüne kadar yürüyen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün Memleket Hareketi’nin kurucusu arkadaşlarımla birlikte Erzurum’dayız. Asıl çıkış noktamız Nahcivan’a gitmekti. Azerbaycan’a desteğimizi açıklamaktı. Iğdır’a gittik, fakat güvenlik gerekçeleri ile gitmeyin denildi, tavsiyede bulundular. Bizler de Iğdır’dan Azerbaycan’a sınırdan desteğimizi açıkladık. Birleşmiş Milletler kararları nezdinde, uluslararası hukuk nezdinde haklı olan, kardeş Azerbaycan’a Memleket Hareketi olarak desteğimizi Iğdır’dan bildirdik. Sırasıyla geliyoruz. Her bir vilayetimize uğrayarak Ankara’ya da uğrayarak en işlek caddesinde esnafımızla, insanımızla, yurttaşlarımızla dertleşiyoruz, sohbetler ediyoruz” dedi.
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