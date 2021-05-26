Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Aklını başına al!

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

* Muhalefet partisi Genel Başkanı 81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil! Aklını başına al. Hiçbir şeye saygın, sevgin yok bari oturduğun makama saygın olsun.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

* Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım.

* Burası Rize, sen kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli’nin edebini, adabını gösterir.

“BU DAHA BİRİNCİ DAHA NELER OLACAK NELER”

* İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra da Trabzon’a gitmeye kalktı. Trabzon’da da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara'ya döndü.

* Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.