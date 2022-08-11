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MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de y

MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir."

Politika 11.08.2022, 09:40
MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de y

MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir."

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