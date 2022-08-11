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İçişleri Bakanlığının Diyarbakır’da bin 54 personelin katılımıyla başlattığı "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonunda 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.
MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de y
MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir."
Politika 11.08.2022, 09:40
MSB: "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir."