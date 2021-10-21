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Milli Savunma Bakanı Akar, İspanya Savunma Bakanı Robles ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüştü.

Politika 21.10.2021, 22:24
Milli Savunma Bakanı Akar, İspanya Savunma Bakanı Robles ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuların ele alındığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularındaki hazırlıkların ele alındığı aktarıldı.

Öte yandan Akar, Polonya Savunma Bakanı Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya gelmişti.

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