Milli Savunma Bakanı Akar: "Hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Kasım’da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemeleri ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Önyargılı ve kara yapıcı söylemler var. Hüküm veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor deniliyor. 24 Kasım’da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemeleri ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde" dedi.