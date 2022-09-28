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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı

Politika 28.09.2022, 17:57
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı

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