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Milli Etiğim Bakanı Özer: "Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği bir meslek lisesi”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmişte çok tartışılan meslek liseleri kaygısının ortadan kalktığını belirterek, “Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği, bir taraftan istihdamla ilişkiyi güçlendiren, diğer taraftan gelir kazandıran, diğer taraftan ülkenin gelişmesine katkı veren bir meslek lisesi” dedi.

Politika 01.04.2022, 13:43
Milli Etiğim Bakanı Özer: "Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği bir meslek lisesi”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmişte çok tartışılan meslek liseleri kaygısının ortadan kalktığını belirterek, “Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği, bir taraftan istihdamla ilişkiyi güçlendiren, diğer taraftan gelir kazandıran, diğer taraftan ülkenin gelişmesine katkı veren bir meslek lisesi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’nin tanıtım toplantısı için Rize’ye geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Özer, meslek liselerinin önemine değinerek, mesleki eğitimde üretim odaklı bir yol izlediklerini ifade etti. Bakan Özer, “Mesleki eğitimdeki üretimi arttırmayı odağımıza koyduk. Mesleki eğitimdeki döner sermaye çerçevesindeki üretimin üç tane faydası var. Meslek liselerinde üretimin birinci faydası öğrencilerimiz uygulamalı, üreterek öğreniyor ve öğrenilen beceri kalıcı kılınıyor. İş gücü piyasasına gittikleri zaman hiç zorlanmadan öğrencilerimizin entegrasyonu gerçekleşmiş oluyor. İkinci faydası istihdam edilebilirliklerini arttırıyor. Üçüncü ve en önemli faydası, üretime yaptıkları katkı ölçüsünde öğrenciler asgari ücrete kadar öğretmenlerimiz de 2 asgari ücrete kadar pay alabiliyorlar” dedi.

Mesleki eğitimle öğrencilerin aile ekonomilerine katkı sunabildiğinin altını çizen Bakan Özer, “2018 yılında 3 bin 574 tane meslek lisesinde mesleki eğitimden elde edilen gelir 217 milyondur. 2021 yılında 1 milyar 162 milyondur. 6 kat arttı. Ve öğrencilerimize 2021 yılında dağıtmış olduğumuz para 52 milyon, öğretmenlerimize dağıttığımız maaşlarının haricinde pay 112 milyondur. 2022 yılındaki hedefimiz 1 buçuk milyarlık bir üretim kapasitesine erişebilmek. Ve 2022’nin ilk 3 ayında üretim süreci 2021’e göre yüzde 200 arttı. Yani muhtemelen 1,5 milyar değil 2 milyarın üzerinde bir üretim kapasitesine ulaşacağız. Yani mesleki eğitimin bir taraftan kalitesi, üretimi artarken, diğer taraftan öğrencisine ve öğretmenine kazandıran bir sistem haline geldi. Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği, bir taraftan istihdamla ilişkiyi güçlendiren, diğer taraftan gelir kazandıran, diğer taraftan ülkenin gelişmesine katkı veren bir meslek lisesi” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde meslek liselerinin öğretmen ve öğrencileri ile birlikte üretime dayalı bir sistemin içerisine girdiğini ve ülkenin pandemi ile alakalı temel ihtiyaçlarının üretilmesinde çaba gösterdiğini ifade eden Bakan Özer, “Bu dönüşümün en büyük katkısını Covid-19 sürecinde hep birlikte yaşadık. Mart 2020 tarihlerinde tüm dünyanın hiç öngörmediği, hazırlık yapmadığı bir sürece girdik ve maske temininde bile sıkıntılar yaşandığını bir hatırlayın. Yine o gün meslek liseleri üretim kapasitelerini hemen Covid-19 salgınının gerektirdiği malzemelerin üretimine kaydırdı. Maske üretti, dezenfektan üretti, tek kullanımlık önlük üretti, solunum cihazı üretti. Sonra maske makinesi üretti, en son hızlı antijen kiti üretti. Yani mesleki eğitim şunu gösterdi; eğer bana değer verirseniz ben sadece işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı olarak yetişmem, aynı zamanda olağanüstü durumlarda devletimin ve toplumun yanında yer alarak her türlü mücadelesine destek veririm. İşte bugünkü konjektörün bu devamı meslek liseliler diyor ki; öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken sadece bu çalışma ile yetemiyorum, bulunduğum okulun etrafındaki gariban vatandaşlarımızın, yaşlıların bakımı ile ilgili, evinin bakımı, mobilyalarının bakımı, eşyalarının bakımı ile ilgili her şeyi ücretsiz olarak yapacağım. Bir helalleşme yapacağım, bir hemhal olacağım ve onun gözündeki o parıltı ile ben geleceğe yeniden inşa etmek için yola çıkacağım” şeklinde konuştu.

Rize Valisi Kemal Çeber tarafından Bakan Özer’e hediye takdimi ile devam eden toplantı aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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