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MHP’liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi
Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, ’ Her çocuk bayramlık ister’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara bayram için hediye çeki dağıtıldı.
Politika 12.05.2021, 14:08
Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, ’ Her çocuk bayramlık ister’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara bayram için hediye çeki dağıtıldı.Bursa’da çocukları bir nebze bile olsa mutlu edebilmek için Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ’ Her Çocuk Bayramlık İster’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara hediye çeki dağıtıldı. Çekleri alan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.