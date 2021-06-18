MHP’Lİ YÖNTER: KENAN ALPAY ŞEYTANIN PİYONUDUR!

Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kenan Alpay’ın şeytana piyonluk yaptığını söyledi. Yeni Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay HDP’nin İzmir İl Binasına yapılan saldırıyla ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kınama mesajı yayınlamadığını ifade ederek büyük bir iftiraya imza attı. Alpay’ın MHP’ye yönelik ifadelerine cevap MHP’li Yönter’den geldi. Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Akit yazarı Kenan Alpay İzmir’deki saldırıyla ilgili, “Bahçeli (henüz) kınama mesajı yayımlamadı” diye yazmış! Müptezel K.A, dönüp dolaşıp MHP’yi hedef alıyor! Başına ne geldiyse...K.A azılı Türk düşmanıdır! Şeytana piyonluk yaptığından günah ve ihanet çukurunun dibindedir!” ifadelerini kullandı.

