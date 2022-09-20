MHP’li Kılavuz: "Ana Konteyner Limanı Projesi’nin Mersin’den alınacağı iddiaları asılsız"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ana Konteyner Limanı Projesi’nin Mersin’den alınarak başka bir ilde projelendirme çalışmalarının yapılacağı yönündeki iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanlış yönlendirme maksatlı olduğunu söyledi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mersin’in, denizi, sahili ve tarihi zenginlikleriyle turizm ve kültür şehri olmasının yanı sıra, tarımı, sanayisi, yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatıyla aynı zamanda tarım, lojistik ve sanayi şehri olduğunu söyledi. Mersin’e yapılması planlanan Ana Konteyner Limanı Projesi’nin, 9 ve 10. Kalkınma Planlarında açıkça belirtildiğini hatırlatan Kılavuz, Ana Konteyner Limanı için tercih sebebi olan Mersin’in birçok ilden farklı olarak dış ticaret kültürü olan, 2021 yılında yüzde 28’lik artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, liman, serbest bölge, organize sanayi bölgesi ve çok çeşitli lojistik imkanları bulunan en önemli şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Mevcut olarak kullanılan Mersin Limanı’nın, Doğu Akdeniz’deki yük arzının yüzde 40’ını karşılayabildiğini, yüzde 60’nın ise Basra Körfezi ya da Mısır’daki limanlara yöneldiğini ifade eden Kılavuz, "Bu sebeple daha çok yükün Mersin’e ve ülkemize çekilmesi bakımından, hali hazırda limancılığı besleyecek her türlü alt sektörün ve alt yapının mevcut olması, Türkiye’nin en önemli bölgesel ve lojistik havalimanı olan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın Mersin’de bulunması, Ana Konteyner Limanı için en uygun şehir olarak Mersin’i ön plana çıkarmaktadır" dedi.

"İddialar siyasi rant devşirmekten başka bir anlam taşımamaktadır"

Türkiye ve Doğu Akdeniz’de ana liman-lojistik üs olma hedefiyle bir vizyon projesi niteliği taşıyan, 500 milyar dolarlık ihracat ve en az 1.5 trilyon dolarlık dış ticaretin taşımasını sağlayacak Ana Konteyner Limanı Projesi’nin, küresel lojistik ve tedarik zinciri tarafından da Mersin olarak kabul edildiğini savunan Kılavuz, şöyle devam etti; "Mersin Ana Konteyner Limanı, karlı, verimli ve akılcı bir projedir. Ana Konteyner Limanı’nın Mersin’e kazandırılması ile ilgili çalışmalar da büyük bir özveri ve titizlikle yürütülmektedir. Ana Konteyner Limanı ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına sunmuş olduğumuz soru önergesine de Bakanlığımız, ’Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında planlanan çalışmalar devam etmektedir’ cevabını vermiştir. 19 Eylül 2022 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılan yazılı açıklamada da, ’Uluslararası Mersin Konteyner Limanı Projemiz kapsamında fiziksel modelleme, kapasite ve kaynak değerlendirme ve fizibilite raporu çalışmaları devam etmektedir’ ifadelerine yer verilmiştir. Ana Konteyner Limanı Projesi’nin Mersin’den alınacağı ve başka bir ile projelendirme çalışmalarının yapılacağına yönelik haksız ve mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanlış yönlendirmek ve siyasi rant devşirmekten başka bir anlam taşımamaktadır."