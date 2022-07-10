MHP’den CHP’ye bayram ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve beraberindeki heyet, bayram ziyaretleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. MHP heyetini CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan karşıladı. Karşılıklı bayramlaşmanın ardından ziyarette İstanbul Sözleşmesi ve muhalefet partileri tarafından TBMM’ye götürülen kanun teklifleri konuşuldu.