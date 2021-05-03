MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı

1945 yılından beri her sene 3 Mayıs tarihi, Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabından özel bir paylaşım yapıldı.

TÜRK ADININ GEÇMEMESİ ELEŞTİRİLDİ

Günün anlam ve önemine binaen hazırlanan paylaşımda, Türkçülük adının geçmeden sadece "3 Mayıs Milliyetçiler Günü Kutlu Olsun" ifadelerinin yer alması kullanıcılardan tepki gördü. 3 Mayıs'ın "Türkçülük" günü olduğunu belirten ve bu isimle kutlanması gerektiğini ifade eden takipçiler, paylaştıkları mesajlarla bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdi.

O yorumlardan bazıları:

Milliyetçilik günü değil Türkçüler günüdür.

Atsız, "Türkçüler Günü" diyorsa, o günün adı "Türkçüler Günü"dür.

Milliyetçilik günü diye bir gün yok, 3 Mayıs Türkçülük günü var.

Neden böyle bir şeye gerek duyuyorsunuz ki.

Olacak iş değil, nerede Türkçülük Günü?

GÖZLER BAHÇELİ VE GENEL MERKEZ'DE

Twitter'da kullanıcıların tepki göstermesi sonrasında Genel Merkez'in ne yapacağı; tweet'in silinip silinmeyeceği ya da herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kişisel hesabından bugüne özel yapması beklenen paylaşımda ise nasıl bir ifade kullanılacağı da kullanıcıların radarında.(haberler.com)