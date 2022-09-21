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MHP Lideri Bahçeli klasik otomobili ile yollarda
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin klasik otomobili ile Genel Merkeze geldiği anlar MHP’nin Twitter hesabından paylaşıldı.
Politika 21.09.2022, 21:29
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin klasik otomobili ile Genel Merkeze geldiği anlar MHP’nin Twitter hesabından paylaşıldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’ne klasik otomobiliyle geldi. Bahçeli kendisinin kullandığı otomobilde Ferdi Tayfur dinledi. O anlar MHP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından "Liderimiz Yollarda" başlığı ile paylaşıldı.
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