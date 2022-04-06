MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

MHP tarafından yapılan açıklamada "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır." sözlerine yer verildi.

NE DEMİŞTİ?

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin yerel bir televizyon kanalında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy şu sözlere yer vermişti:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''