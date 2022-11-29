MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa taslak metnini göstererek, "Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriy

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa taslak metnini göstererek, "Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar.”