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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki geldi. Bahçeli yapılan açıklamaların suçluyu koruma mahiyetinde olduğunu belirtti.
Politika 11.01.2021, 14:03 11.01.2021, 14:07
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Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu açıklamaları ve Başken Erdoğan'a (Sözde Cumhurbaşkanı) ifadesini kullanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP'nin ve İYİ Partinin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindeir. Teröre yardım ve yataklık olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na "Sözde" diyen CHP Genel Başkanı hukuk ve milli iradeye savaş açmıştır.
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki https://t.co/FiIwIEA33Y— Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) January 11, 2021
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