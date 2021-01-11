MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki

Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu açıklamaları ve Başken Erdoğan'a (Sözde Cumhurbaşkanı) ifadesini kullanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP'nin ve İYİ Partinin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindeir. Teröre yardım ve yataklık olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na "Sözde" diyen CHP Genel Başkanı hukuk ve milli iradeye savaş açmıştır.

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