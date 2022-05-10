MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Seçimler 2023 Haziran’da yapılacak, erkene alınmayacak"

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Politika 10.05.2022, 10:51 10.05.2022, 11:23
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır.
Sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan çıkmıştır.
Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir, yakalananlar ülkelerine gönderilmelidir.
Sığınmacıyı, elinde hançerle bekleyen cellada teslim etmeyeceğiz.