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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve Deva’nın temsilcileri, HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve Deva’nın temsilcileri, HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışı ile vasat bulur. Allah için söyleyin bunların neresi düzgün, neresi dürüst ve neresi temizdir?"

Politika 12.10.2021, 10:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve Deva’nın temsilcileri, HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve Deva’nın temsilcileri, HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üzerine olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışı ile vasat bulur. Allah için söyleyin bunların neresi düzgün, neresi dürüst ve neresi temizdir?"

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