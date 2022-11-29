MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir'

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Önüne gelen, dili olan askerliğin temel kurallarından bir haber, askerlik yapıp yapamadıkları belli olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlarda Türkiye'nin kara harekatı 'şu günde olacak' diye konuşmaktadır. Bu edepsiz, ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zafiyetidir. Buna da mutlaka sınır konulmalıdır.

HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELEYE TEPKİ!

Hayvanlara sevgi beslemeyen birisinin insan sevgisine haiz olması beklenmemelidir. Her hayvan emanettir tıpkı her insanın dünyada emanet olduğu gibi. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahip ve başıboş gezen hayvanların da özellikle farklı mahallelerde savunmasız insanlarımıza saldırıları da gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. Yaralanan ve hayatını kaybeden insanlarımızın varlığı hüznümüzü artırmıştır. İnsan canlı dengesinin güvenli bir şekilde korunması elzemdir.

YENİ ANAYASA MESAJI!

Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Zillet İttifakı'nın açıkladığı anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, devletin temellerine dinamit sermektir. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar.

AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşursa 100'üncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kavuşmuş olacaktır.