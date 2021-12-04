MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Sevgi Tüm Engelleri Aşar” programı düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı “Sevgi Tüm Engelleri Aşar” sloganıyla Ankara’daki engelli vatandaşlar için bir program düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı “Sevgi Tüm Engelleri Aşar” sloganıyla Ankara’daki engelli vatandaşlar için bir program düzenledi. MHP Ankara İl Başkanlığının 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle düzenlediği programa; MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, TBMM İdari Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve programa yoğun ilgi gösteren engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Yemek ikramının da yapıldığı programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, “3 Aralık Dünya Engelliler gününün, birbirimizi daha iyi anlamak ve içinde bulunduğumuz sosyal, psikolojik ve duygu durumunu derinden kavramak için bir fırsat. Bu itibarla engelli olmanın ne demek olduğunu, birbirimize uzatacağımız kardeşlik eli marifetiyle derinlerimizde hissetmemiz mümkün olacaktır. Sahip olunan engel, ister doğuştan isterse de sonradan olsun, bu haldeki kardeşlerimizin hayatlarını sürdürebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan ortam ve şartları hazırlamak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin dediği gibi, ‘Engellilik, insani bir halin özeti olup, herkesin her an başına gelebilecek bir durumdur. Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdanlardaki lekelerdir’ Genel Başkanımızın ifadelerinden yola çıkarak vurgulamak isteriz ki tortuları, pürüzleri, lekeleri temizleyecek yegane unsur sevgidir” dedi.

MHP Ankara İl Başkanının konuşmasının ardından Ankara Seymen Gösterisi, Gölbaşı Belediyesi Engelli Folklor Ekibi, Ankara’nın güçlü sesi Mustafa taş ve Engelli Sanatçı Şevval Koç sahne aldı. Büyük bir coşku ve heyecan içinde gerçekleşen programa Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Program, MHP Ankara İl Başkanlığının ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler verildikten sonra sona erdi.