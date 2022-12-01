Son Dakika
İngiltere Başbakanı Sunak: "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum”
MGK Bildirisi: "Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmı
MGK Bildirisi: "Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır."
Politika 01.12.2022, 20:21
MGK Bildirisi: "Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır."