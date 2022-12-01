MGK Bildirisi: "Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmı

MGK Bildirisi: "Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır."