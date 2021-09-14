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Merkel, Arnavutluk’taki resmi törene oturarak katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’ta düzenlenen resmi törene oturarak katıldı.

Politika 14.09.2021, 12:35
Merkel, Arnavutluk’taki resmi törene oturarak katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’ta düzenlenen resmi törene oturarak katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ziyareti kapsamında Sırbistan’ın ardından Arnavutluk’a geldi. Başkent Tiran’da Başbakan Edi Rama’nın resmi törenle karşıladığı Merkel’in, Arnavutluk Devlet Sarayı’nda (Pallati i Brigadave) yapılan resmi törene sandalyede oturarak katılması dikkat çekti. Resmi törenin ardından Şansölye Merkel ile Başbakan Rama önce ikili, ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Batı Balkan ülkeleri başbakanları ile bir araya gelmesi planlanan Angela Merkel’in Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

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