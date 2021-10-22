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Merkel: "AB’de enerji krizine yönelik alınan tedbirler, yenilenebilir enerjiye geçişe zarar vermemeli”

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne son kez katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel enerji krizini işaret ederek, "AB’de enerji krizine yönelik alınan tedbirler, yenilenebilir enerjiye geçişe zarar vermemeli” dedi.

Politika 22.10.2021, 19:59
Merkel: "AB’de enerji krizine yönelik alınan tedbirler, yenilenebilir enerjiye geçişe zarar vermemeli”

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne son kez katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel enerji krizini işaret ederek, "AB’de enerji krizine yönelik alınan tedbirler, yenilenebilir enerjiye geçişe zarar vermemeli” dedi.

Belçika’nın Brüksel kentinde 27 üye ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla bir araya gelen AB Liderler Zirvesi sona erdi. Görevini devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel son kez katıldığı AB Liderler Zirvesi’nin 2. gün oturumunda yaptığı konuşmada, küresel enerji krizine değindi. AB üye ülkelerinin, küresel enerji krizi ile mücadelede fiyatları azaltmak için aldığı tedbirlerin yenilenebilir enerjilere geçiş pahasına olmaması gerektiğini söyleyen Merkel, "Enerji arzımızın orta veya uzun vadeli yenilenebilir enerjiye geçişi, iklim tarafsızlığı yönünde ilerlemeli ve bu, enerji fiyatlarındaki geçici artışlarla engellenmemeli” dedi.

Merkel ayrıca, AB liderlerinin enerji fiyatlarındaki son zamlarla ilgili tartışmalarının, üye devletlerin gerektiğinde bu tür durumlarda tepki vermek için kullanabilecekleri bir dizi özel önlem sağladığını da sözlerine ekledi.

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