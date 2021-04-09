Meral Akşener'den son dakika açıklaması!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor. Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Vaka sayıları 55 binlere geldi dünyada en kötü ülkelerden biriyiz.

Şimdi dünyada biz birinci olduk koronayla ilgili. Bunu sizin programınızda da konuştuk. Koronayla ilgili teklifleri yapan 3 siyasi partiden birinin lideri benim.

O zaman dedik ki hemen 3 hafta kapanalım. Ondan sonra normalleşmeye dönelim. Bunlar olmadı onun yerine kafeler vb her yer kapandı ama lebalep kongreler yapıldı.

Doğru düzgün destek vermediniz esnafa. Kredi verdiniz inşaat sektörü bunu kullandı.

Biz koronaya yönetemedik. Bütün muhalefet olarak bunu sürekli dile getirdik. Biz sadece delegelerimizle yaptık kongreyi. Lebalep doldurmadık. İnsanlar içeride dışarıda kongrelerinde üst üsteydi.

AKP kongrelerinde nefes almaya imkan yoktu. Gariplere dünya kadar ceza kesildi peki bu kongrelerdeki insanlara neden ceza kesilmedi.

10’ar bin lira 36 vadeli destek verin dedik. İşletme kredisi verin dedik 1 yılı ödemesiz. Bu faizleri azaltın dedik. Kısa Çalışma Ödeneği bitti 1.5 milyon kardeşimiz işsiz kalmakla karşı karşıya bunu uzatın dedik uzatmadılar.

Aşı getiremedik. Aşılar 6 ay koruma sağlıyor. Doğru düzgün aşı bile getiremediler. Toplumun çoğunluğunun aşılanması gerekiyordu şimdiye kadar.