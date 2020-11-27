Menemen Belediyesi Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı

Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetlerin ardından soruşturma başlatılmış, İzmir’e gönderilen üç milletvekili hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden Serdar Aksoy ve yardımcıları dahil 27 kişi 20 kasım gününde gözaltına alınmıştı. Serdar Aksoy ve 11 isim 24 kasım gününde tutuklanmıştı.

Bakanlıktan konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Serdar Aksoy hakkında Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

Serdar Aksoy’un Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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