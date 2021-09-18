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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım”

Memleket Partisi (MP) Olağan Kurultayı’nda konuşan MP Genel Başkanı Muharrem İnce, “Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım” dedi.

Politika 18.09.2021, 14:12
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım”

Memleket Partisi (MP) Olağan Kurultayı’nda konuşan MP Genel Başkanı Muharrem İnce, “Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım” dedi.

Memleket Partisi, Ankara Spor Salonu’nda 1. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Kurultayda, Türkiye’nin çok sayıda il ve ilçe teşkilatlarından gelen partililer salonu doldurdu. Sahnede partililere seslenen İnce, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını ve gençlerin yurt dışında yaşama düşüncelerine değindi.

Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten MP Genel Başkanı İnce, “Genel Başkan iki genel seçimde partiyi birinci parti yapamazsa 45 gün içinde evine geri döner. Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, ‘İstiyor muyum?’ Evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım. Fakat sandığı önümüze koyacağız. Bütün üyelerin önüne sandığı koyacağız. İlerleyen günlerde tartışmalı bir konu oldu. Buna genel başkan karar vermeyecek, MYK’da karar vermeyecek, parti meclisi de karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız. Partide demokrasiyi sağlayacağız sonra Türkiye’de demokrasiyi sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

"Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok"

Olağan kurultayda gençlere seslenen Muharrem İnce, “Son günlerde gazetelerde televizyonda sıkça gençlerin yurtdışına gitmek istediklerini duyuyorum, görüyorum. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu göller, bu ovalar, bu ormanlar bizim. Sokakları biz temizlemezsek kimse temizlemez. Ağaçları biz sulamazsak kimse sulamaz. Umutlarınızı yeşertin hiçbir yere gitmek yok” diye konuştu.

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