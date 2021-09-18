Memleket Partisi 1. Olağan Kurultayı başladı

Memleket Partisi (MP) 1. Olağan Kurultayı Ankara’da başladı.

MP 1. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda başladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen Memleket Partililer salonu doldurdu. Kurultay öncesi 250 delegenin oyuyla genel başkan aday adayı olan Muharrem İnce, 12 bin 783 oyla tek genel başkan adayı oldu. Salona eşi Ülkü İnce ile giriş yapan Muharrem İnce partiye bin TL yardımda bulunduktan sonra İstiklal Marşı ile kurultay başladı.