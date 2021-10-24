Meclis bu hafta Irak ve Suriye ile Lübnan tezkereleri için mesai yapacak

TBMM(AA) - TBMM Genel Kurulunda, salı günü, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Genel Kurulda aynı gün, Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu, çarşamba günü Genel Kurul gündemine gelecek.

Genel Kurulda aynı gün, Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

Genel Kurul, perşembe günü mesai yapmayacak.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın geçen hafta sunduğu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının müzakeresini salı günü gerçekleştirecek.

Komisyonda bu haftadan itibaren bakanlık ve kurumların 2022 bütçelerinin görüşmelerine başlanacak. Komisyonda, çarşamba günü TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonunun salı günkü toplantısında, komisyonun çalışma, usul ve esasları belirlenecek. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun, çarşamba günkü basına kapalı toplantısında, Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) sunum yapılacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.

Yalnızca milletvekillerinin iştirak edeceği saat 11.45'teki grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.