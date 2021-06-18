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Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı sorusuna ilk kez cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya ilk kez cevap verdi. Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını soran bir gazeteciye bunun gündeminde olmadığını söyledi.

Politika 18.06.2021, 14:26
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı sorusuna ilk kez cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana’nın Kozan ilçesinde temel atma törenine katıldı. Sonrasında gazetecilere konuşan ve “Ayın 23’ünde kart tanıtımımız var. Tüm genel başkanları davet ettim. Tüm Türkiye için bir ilk olacak” diyen Yavaş, “Özellikle sosyal yardımlarda paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz. Semt bakkallarından istediğini alabilecekler” ifadelerini kullandı.

"BELEDİYECİLİĞİN ANLAMI BU"

“Kozan bizim Beypazarı’ndan kardeş şehrimiz. Bunun için başkanın talebiyle, Kozan’ı görmek için geldim" şeklinde konuşan Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim birinci önceliğimiz seçildiğimiz illere layık olmak. Onların sosyal seviyelerini yükseltmek. Belediyeciliğin anlamı bu. Bunun dışında başka bir şey konuşmaya gerek yok anlamı da yok."

GÜNDEMİNDE YOK 

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını soran bir gazeteciye ise bunun gündeminde olmadığını söyledi.(gunboyugazetesi.com)

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