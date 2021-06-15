Mamak Belediye Başkanı Köse’den esnafa ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak esnafını ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak esnafını ziyaret etti. Esnaflarla ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan heyet, normalleşme süreciyle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda esnafı bilgilendirerek, esnaflara işlerinde kolaylıklar, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında Mamak’ta faaliyet gösteren fabrikaları da ihmal etmeyen heyet, üretim tesislerini gezerek, faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. Ziyaret sırasında Başkan Köse, imalatı devam eden fabrikanın çelik konstrüksiyon parçalarına kaynak yaptı.

Yatırımcıları Mamak’a davet eden Başkan Köse, "İlçemize sahip çıkma bilinci ile hareket eden yatırımcılarımıza Mamaklı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizim yatırımcıya ihtiyacımız var. Yatırımcı demek istihdam demek, iş demek, istihdam demek" dedi.

Hep birlikte maviye döneceğiz

Tedbirlere uyulmasının öneminin altını çizen Başkan Köse, “Kademeli Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan kesinlikle hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına yine uyarak hep birlikte maviye dönmeyi hedefliyoruz. Halkımızla aramızda büyük bir sevgi bağı var. Bu sevgiye layık olmak için gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizle her zaman istişareye büyük önem verdik bu yönde de hareket ediyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşımızın talepleri, fikirleri bizim için hep birinci öncelik olmuştur. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, vatandaşlarımız kadar bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.