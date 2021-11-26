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Macron’dan Johnson’un göçmen mektubuna yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un sosyal medya hesabında kendisine yönelik yayınladığı mektubu ciddi bulmadığını ve kullanılan yönteme şaşırdığını ifade ederek Johnson’u geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet etti.

Politika 26.11.2021, 13:58
Macron’dan Johnson’un göçmen mektubuna yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un sosyal medya hesabında kendisine yönelik yayınladığı mektubu ciddi bulmadığını ve kullanılan yönteme şaşırdığını ifade ederek Johnson’u geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili ilişkileri güçlendirmesi beklenen Quirinale Antlaşması’nın Roma’da imzalamasının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Fransa’dan İngiltere’ye geçen göçmenleri geri almasını talep etmek için bir kamu mektubunu sosyal medyada yayınlamasını eleştirdi. Johnson’un Manş’taki göç kriziyle ilgili sosyal medyada yayınladığı mektuba tepki gösteren Macron, “Yöntemler ciddi olmadığında şaşırıyorum" dedi.

Macron, İngiltere Başbakanı’nı sosyal medyada aracılığıyla iletişim kurmak yerine geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet ederek “Bu konularda liderler arasında sosyal medyada ve kamuoyuna açıklanan mektuplar aracılığıyla iletişim kurulmaz” ifadelerini kullandı.

“Ciddi olunursa diyalog devam edecek”

Macron, İngiltere ile göç konusunda diyaloğun “ciddi olmaya karar verirlerse” devam edebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron’dan Fransa’dan İngiltere’ye gelen göçmenleri geri almasını istemişti. Johnson Macron için sosyal medya hesabında paylaştığı açık bir mektupta, "Manş Denizi’ni geçen tüm yasadışı göçmenlerin geri dönüşüne izin vermek için ikili bir geri kabul anlaşması yapmamızı öneriyorum" demişti.

Çarşamba günü Fransa’nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin dün Manş Denizi’nde batması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetmişti.

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