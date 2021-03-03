Macron, Cezayirli avukatın Fransız ordusunun işkencesiyle öldürüldüğünü kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayirli avukat Ali Bumincil’in, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransız ordusu tarafından gördüğü işkence sonucu öldürüldüğünü kabul etti.

Fransa, 1957 yılında Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında direnişin önde gelen isimlerinden avukat Ali Bumincil’in Fransız ordusu tarafından gördüğü işkence sonucu katledildiğini kabul etti. Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, avukat Bumincil’in intihar iddialarının aksine Fransız ordusu tarafından işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, Ali Bumincil’in torunlarından 4’ünü Elysee Sarayı’nda karşıladı ve Fransa adına eşi Malika Bumincil’in duymak isteyeceği şeyi onlara söyledi. Ali Bumincil intihar etmedi. İşkence gördü ve ardından öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. Kolonyal sisteme başkaldıran Bumincil’in Fransız General Paul Aussaresses’in emriyle Fransız askerleri tarafından alıkonulduktan sonra gizli bir yere götürülerek işkence gördüğü ve 23 Mart 1957’de öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada "Paul Aussaressar, öldürmesini ve olaya intihar süsü verilmesi emrini kendisi verdiğini itiraf etmişti" ifadeleri kullandı.

Macron’un söz konusu kararı, Fransa’nın sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı’na ilişkin tarihçi Benjamin Stora’nın 20 Ocak’ta sunduğu rapordaki tavsiyeye uyarak aldığı ifade edildi.

Ali Bumincil kimdir?

24 Mayıs 1919’da doğan Ali Bumincil, Fransa’nın kolonyal sistemine karşı çıkan Cezayirli bir avukattı. 1955’te Cezayir’i Fransa’dan kurtarmak amacıyla kurulan sosyalist parti Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne katılan Bumincil, 9 Şubat 1957’de tutuklandı ve General Paul Aussaresses ile adamları tarafından bir aydan fazla bir süre işkence gördü. 23 Mart’ta bir binanın 6. katından atılan Bumincil’in ölümü intihar olarak kayıtlara geçti. 43 yıl sonra 2000 yılında General Aussaresses, Bumincil’in öldürüldüğünü itiraf etti.

1 Kasım 1954’te başlayan Bağımsızlık Savaşında 1.5 milyon Cezayirli hayatını kaybetmişti. Cezayir, 8 yıllık mücadelenin ardından Temmuz 1962’de yapılan referandumda yüzde 99.72 "evet" oyu ile bağımsızlığına kavuştu.