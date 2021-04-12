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Liyba ile enerji alanında işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun’u makamında ağırladı.

Politika 12.04.2021, 13:29
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Liyba ile enerji alanında işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun’u makamında ağırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık binasında, Libya’da geçici birlik hükumetinde göreve başlayan Petrol Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık” ifadesini kullandı.
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