Son Dakika
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.
Politika 13.10.2021, 12:10
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.