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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Politika 13.10.2021, 12:10
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

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