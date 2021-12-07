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Kurtulmuş: “Ermenistan’ın Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kurtulmuş “Ermenistan’ın Ermeni lobilerinin gösterdiği istikamette değil, Ermenistan‘da yaşayan Ermeni halkının da menfaatine olacak şekilde Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz” dedi.

Politika 07.12.2021, 13:19
Kurtulmuş: “Ermenistan’ın Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kurtulmuş “Ermenistan’ın Ermeni lobilerinin gösterdiği istikamette değil, Ermenistan‘da yaşayan Ermeni halkının da menfaatine olacak şekilde Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Kurtulmuş toplantıda Kafkaslar’daki yeni barış dönemine katkı sağlanması gerektiğini belirtti.

“Türkiye Azerbaycan ilişkileri güçlü bir safhaya doğru devrilmiştir”

Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; “Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtardığı süre içerisinde Türkiye’nin hem devlet olarak hem millet olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize 44 gün süren şanlı muharebe sırasında verdiğimiz destek ve sonrasındaki işbirliğimiz dolayısıyla Türkiye Azerbaycan ilişkileri yeni bir safhaya, güçlü bir safhaya doğru devrilmiştir. Özellikle Şuşa Anlaşması’yla birlikte Cumhurbaşkanımız da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey’le birlikte imzaladığı Şuşa beyannamesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladığı gibi Kafkaslar’da yeni bir barış ve esenlik perspektifi de konulmuştur. Bu zaferden sonra yani uzun yıllar süren işgalin sona erdirilmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtarma operasyonu muzafferiyetle bittikten sonra yeni bir dönemin başladığını hep beraber görüyoruz. Bu dönemin bundan sonraki esası Kafkaslar’da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın bu bölgenin altı ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması ve Kafkaslar’da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır” diye konuştu.

“Ermenistan’ın realitesi başka bir şeydir”

Konuşmasına devam eden Kurtulmuş: “Ermenistan’ın Ermeni lobilerinin gösterdiği istikamette değil Ermenistan‘da yaşayan Ermeni halkının da menfaatine olacak şekilde Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz. Çünkü Fransa’da ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde başka yerlerdeki Ermeni lobilerinin havası başka bir şeydir. Ermenistan’ın realitesi başka bir şeydir. Bu anlamda bazı ülkelerin emperyalist ülkelerin Kafkasya’yı karıştırmak için Ermenistan’ın hayallerine geçmiş dönemlerde de destek vermelerini hiçbir sonuç alıcı olmadığı görülmüştür. Azerbaycan’ın bu zaferinden sonra ortaya konulan Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü seyahati sırasında açıkça ifade ettiği altı ülkenin altı Kafkas bölgesi ülkesinin sorunları çözmek için samimi bir diyalog zemini geliştirmesi, bütün ülkelerin hayrına ve bölgenin geleceğine istikrarını katkı sunacak önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gelişiyor”

Azerbaycan-Türkiye dostluğuna vurgu yapan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ise, “Türkiye’nin Vatan Savaşı’nda adalet için mücadele eden Azerbaycan’a verdiği kararlı manevi ve siyasi destek, ilişkilerimizin öne çıkan zirve noktalarından biridir. 44 Günlük Savaşı’nın başlangıcından itibaren kardeş ülke topluluğu Azerbaycan’ın adil ve hakkaniyetli duruşunu savunmuş, hem gerçeklerin dünya kamuoyuna aktarılmasında hem de Ermeni yalanlarının ifşa edilmesinde çok aktif olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan davasına destek beyanı ve diğer önemli gerçekler Azerbaycan halkı ve devleti tarafından çok yüksek takdir edilmektedir. Savaş sonrası dönemde dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa dayalı Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gelişiyor, iki kardeş ülkenin ortak girişimleri bölgenin yeni jeostratejik tasarımında istisnai bir rol oynuyor. Özellikle, bu yıl 15 Haziran tarihinde Azerbaycan ile Türkiye arasında Stratejik İttifak Hakkında Şuşa Deklarasyonu’nun imzalanması ortaklığı yeni bir düzeye taşıdı. Şuşa Deklarasyonu’nun imzalanmasından sonra yapılan çalışmalar, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri- stratejik, kültürel ve insani alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir katkıdır” şeklinde konuştu.

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