Kremlin: "Putin, Biden ile müzakerelere hazır, ancak Rusya, Ukrayna’dan çıkmaya hazır değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak Rusya’nın Ukrayna’dan çekilmeye hazır olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya’nın Ukrayna’dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerine değindi. Peskov, "Başkan Biden fiilen ne söyledi? Müzakerelerin, ancak Putin, Ukrayna’dan çıktıktan sonra mümkün olduğunu belirtti. Tabi ki Kremlin buna hazır değil. Özel askeri harekat devam ediyor" dedi. Peskov, "Devlet Başkanı Putin, çıkarlarımızı sağlamak için müzakerelere her zaman açık olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Çıkarları sağlamanın en çok tercih edilen yolu, elbette barışçıl diplomatik araçlardır" ifadelerini kullandı. ABD’nin, Rusya’nın ilhak ettiği toprakları hala tanımadığını ve bunun durumu karmaşıklaştırdığına işaret eden Peskov, "ABD, Rusya’nın yeni bölgelerini hala tanımıyor ve bu da durumu oldukça karmaşık hale getirerek ortak bir zemin arayışını önemli ölçüde zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili atılan somut bir adım yok"

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme ihtimali ve bu görüşmenin düzenlenmesiyle ilgili somut adımlar atılıp atılmadığı sorusunu da yanıt verdi. "Henüz somutluk yok" diyen Peskov, Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelmeleri ihtimallerinin olduğunu da belirtti. Peskov, "Başkan Putin’in son birkaç yıldır bölgede, Suriye çevresinde ve Suriye’nin kendi içinde barış ve istikrarın tesis edilmesi adına bu tür temasların memnuniyetle karşılanacağını defalarca söylediğini biliyorsunuz. Rus tarafı iki lider arasındaki müzakerelere mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazır" şeklinde konuştu. Rusya’nın Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelmesi için somut bir davette bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Peskov, “Hayır, henüz böyle somut bir adım yok" dedi.