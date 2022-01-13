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KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş vefatının 10’uncu yılında anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10’uncu yılında başkent Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, “Bugünleri çok daha iyi yaşamak için verilen mücadeleyi layığıyla karşılayamadık” dedi.

Politika 13.01.2022, 14:58
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş vefatının 10’uncu yılında anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10’uncu yılında başkent Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, “Bugünleri çok daha iyi yaşamak için verilen mücadeleyi layığıyla karşılayamadık” dedi.

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10’uncu yılında başkent Lefkoşa’da bulunan mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Protokol sırasına göre çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve dua edilmesi ile devam etti. Denktaş’ı anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ailesi, devlet ve hükümet yetkilileri ile halk katıldı.

“Biz onun vasiyetini yerine getiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Denktaş dendiğinde akla ilk gelenlerin bağımsızlık, egemenlik ve devlet olduğunu ifade ederek, “Denktaş’ın son sözlerinde de ’cumhuriyet, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik ve ana vatanımız Türkiye’ye sıkı sıkı sarılmayı ihmal etmeyiniz’ vardı. Biz onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Bu cesur yürek ki 1964 yılında yaptığı konuşmayla adaya geri dönüşü yasaklanmış ama buna rağmen sandalla Çayırova sahillerine çıktığında tutuklanmıştı. Hapse girmiş, daha sonra ise Türkiye’ye iade edilmişti. Erenköy’e çıkışı, daha sonra 1968’de adaya dönüşü, işte böyle bir hayat, böyle bir mücadele. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1983’de kuruluşu ile Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu, bu iki ayrı halkın egemen olduğunu ve dolayısıyla egemenlik temelinde artık federasyonla bir anlaşmanın olamayacağını öngören Denktaş, yaptığı bütün müzakerelerde gerçekten bizim egemenliğimiz için haykırmıştır” dedi.

“Bugünleri çok daha iyi yaşamak için verilen mücadeleyi layığıyla karşılayamadık”

Törene katılanlar arasında bulunan Denktaş’ın oğlu Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş da yaptığı konuşmada, Denktaş’ın Cumhuriyet Meclisi önüne çıktığını belirterek, “Birlikte mücadele verdiği, zaman zaman tartıştığı, zaman zaman kucaklaştığı ama hep aynı hedefe birlikte yürüdüğü yol arkadaşlarını yanına alarak halkı selamladı. Bugünleri çok daha iyi yaşamak için verilen mücadeleyi layığıyla karşılayamadık. Kurucu Cumhurbaşkanımızı özlemle, rahmetle ve özürle anıyorum” dedi.

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