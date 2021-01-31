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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceklerini belirterek, “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz” ve “Devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur” dedi.

Politika 31.01.2021, 20:56
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceklerini belirterek, “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz” ve “Devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tatar açıklamasında, “Egemen eşit iki devlete dayalı çözüm politikamızı masaya getireceğiz” vurgusu yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak aldığı kararda federasyon zemininde çözüm bulunmasına atıf yapılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen iki devletli çözüm önerisi ortadan kalktı” dedi.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 2 Şubat’ta KKTC’ye yapacağı ziyarette gayri resmi 5+1 toplantı için pozisyonların netleştirileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Federasyon zemininde uzun yıllardan beri devam eden müzakere süreçlerinin özellikle Annan Planı referandumu sonrasında ve özellikle Crans Montana’da Rum tarafının uzlaşmaz ve olumsuz tutumları sonucunda çökmesinden sonra, egemen iki devlete dayalı çözüm şekli, yeni bir fikir ve yeni bir politika olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi anavatanımız, garantör Türkiye tarafından da desteklenmiş ve bu yönde yoğun girişimlerde bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Anastasiadis’in iki egemen devlete dayalı çözüm şeklini dillendirdiği unutulmamalı”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımız da Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir çoğunlukla egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm şekline destek verirken, Güney Kıbrıs’ta bazı çevreler ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de iki egemen devlete dayalı çözüm şeklini dillendirdiği de unutulmamalıdır” dedi.

“Guterres, yeni fikirlere açık olduğunu belirtmiştir”

Tatar, “Bu yeni fikir ve yeni politika büyük bir yankıya neden olurken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de düzenlediği 2021 yılının ilk basın toplantısında gündemi değerlendirirken, ‘yeni fikirlere açık ve tarafları dinlemeye hazır olduğunu’ belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

“Masada anavatan Türkiye’nin olması en büyük gücümüz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi zamanı ve yeri belirlenmeye çalışılan gayrıresmi 5+1 toplantısında yeni fikirler gündeme gelecek ve bu doğrultuda egemen eşit iki devlete dayalı çözüm politikamızı masaya getireceğiz. Masada, anavatan Türkiye’nin de olması en büyük gücümüz olacaktır” dedi.

“Kararlıyız ve girişimlerimizi sürdüreceğiz”

“BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu son kararında bazı çelişkili ifadeler egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerimizi geri çekeceğimiz veya bundan vazgeçeceğimiz anlamını asla içermemelidir” ifadelerini kullanan Tatar, “Bu konuda kararlıyız ve girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Geriye dönüş yoktur”

Tatar, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde açıkladığım, halkın da onay verdiği ve anavatan Türkiye’nin de desteklediği egemen eşitliğe dayalı iki devlet formülü, Kıbrıs’ın gerçeklerine dayalı yeni bir politikadır ve bu politika Kıbrıs için olduğu kadar bölge için de oldukça önemlidir. İki egemen devlete dayalı çözüm politikamızda kararlıyız ve bu politikadan geriye dönüş yoktur. Halkımızın da bir 50 yıl daha müzakerelerin sürmesine tahammülü yoktur” ifadelerini kullandı.

“Halkımız 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine müsaade edilmeyecektir”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizin, halkımızın ve yetişen yeni nesillerin geleceğini belirsizlikler içerisinde tehlikeye atmamız söz konusu değildir. Halkımız 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine müsaade edilmeyecektir” dedi.

“Dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz”

Tatar, “Bir kez daha belirtmek gerekir ki 5+1 gayri resmi toplantıda, duruşumu, irademizi ve yeni politikamızı ortaya koyacağız. Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bazı çevrelerin ileri sürdüğü ‘nasıl olursa olsun da çözüm olsun’ mantığıyla hareket etmeyeceğiz, devletimizden, özgürlüğümüzden, egemenliğimizden, anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Şubat’ta ülkemizde olacak ve gayri resmi 5+1 toplantı için pozisyonumuzu netleştireceğiz. Halkımız müsterih olsun, anavatan Türkiye tüm gücüyle her zaman olduğu gibi yanımızdadır. Halkımızın 1974 öncesine dönmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur. Dileğim ve temennim gayri resmi 5+1 toplantının olumlu sonuçlanması ve son nokta olmamasıdır” dedi.
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