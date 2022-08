KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Karaman’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Abdülhamid Han gemisinin seyire çıkmasıyla belki Doğu Akdeniz’de ki bu zenginlikleri keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetlerde KKTC’nin de rolü ve önemi vardır. KKTC Doğu Akdeniz’deki bir Türk devletidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman’a geldi. İlk olarak Karaman Valiliğini ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi törenle karşılandı. Ersin Tatar’ı valilik önünde Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve gaziler karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dün bildiğiniz gibi Abdülhamid Han gemisinin seyire çıkmasıyla belki Doğu Akdeniz’de ki bu zenginlikleri keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetlerde KKTC’nin de rolü ve önemi vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’deki bir Türk devletidir. Akşam görüştüğüm Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil diğer devlet başkanları dedi ki; Doğu Akdeniz’deki bu Türk devleti İslam aleminin bir parçasıdır. Ama nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti ile en iyi işleri sürdürme suretinde Doğu Akdeniz’deki harp ve çınarın korunmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsünün de zaman içerisinde daha da yükseldiğini görüyoruz. Bütün bu gelişmeler bize güç vermektedir. Kıbrıs Türk halkına yaptığı o fedakarlıkları ödediği bedelleri verdiği şehitleri her türlüsüyle KKTC devletinin ortaya çıkması için çok bedeller ödemiştir. Bu bedeller içerisinde de şehitlerimiz var, fedakarlıklarımız var, her türlü gördüğümüz zulümler ve Kıbrıs Türk halkına yaptıkları maruz kaldığımız haksızlıklar. Halada bu haksızlıklar ambargo olarak devam etmektedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşama aşama KKTC’yi geliştirmekteyiz. Dünya’ya her platformda vermiş olduğumuz mesaj KKTC haklı davasına sahip çıkmıştır ve çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman KKTC’nin yanındadır. Doğu Akdeniz’de yükselen statüsü ve değerleriyle ekonomik anlamda da KKTC’yi güçlendirmek, KKTC halkının dünyanın farklı bölgelerinde çıkarttığı işlerde gerekse turizmde, gerek öğrenci akışında, gerek ticarette her türlüsüyle başarı ile bu işleri sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Dün akşam KKTC gençliği bu oyunlara katılamamıştır. Çünkü biz siyasi nedenlerden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı’na bir gözlemci olarak bulunmaktayız. Gözlemci olduğumuz için bu oyunlara katılamadık. Bizim gençlerimiz tabi bunun üzüntüsü içerisindedir. Dün akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle farkı sunumlarla orda münasebetlerde temaslarda bulundum. Bu sıkıntıyı aktardık. KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı kendi gençliği de her platformlarda müsabakalara katılmak ister. En doğal hakkıdır diye düşünmek istiyorum" dedi.

Açıklamanın ardından valilik makamına geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada bir süre Vali Akkoyun ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu’nda Kıbrıs gazileri ile de bir araya geldi. Tatar, gazilerle görüşmesinin ardından beraberindekilerle birlikte konferansa katılmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonuna geçti.