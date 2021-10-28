KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Benim yolum Türk’ün yoludur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'ne katılarak 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada’da Varoluş Mücadelesi' konulu konferans verdi.

Programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar’a, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu kararı ile 'Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Bilim Doktoru' unvanı tevcih edildi.

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’taki Türk halkının varlığının ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile kalıcı olabileceğini söyledi. Karşısında acımasız bir muhalefet olduğunu ve kendisini Türkiye’nin adamı olmakla suçladıklarını anlatan Tatar, çok haksız ve yersiz ithamlara maruz kaldığını yolunun Türkiye ile birlikte yürüme yolu olduğunu vurguladı.

"BENİM YOLUM TÜRK'ÜN YOLUDUR"

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının varlığı ancak Türkiye’nin desteği ile sürdürülebilir. Çünkü bu büyük coğrafyada Avrupa Birliği içerisinde Rum-Yunan ikilisi hala daha bu yayılmacı ve çatışmacı kültürdeler. Kıbrıs’ta maalesef hala daha bazı muhalifler, biz Rum halkı ile çok iyi iç içe yaşayabiliriz, iyi bir anlaşma olabilir safsatası ile bizi itham ediyorlar. Bu durumu buradan üzüntü ile paylaşıyorum. Bu Kıbrıs’ta devam eden bir gerçektir. Karşımda acımasız bir muhalefet vardır. Bana zaman zaman 'sen Türkiye’nin adamısın' diyorlar. 'Türkiye’nin menfaatlerini savunuyorsun' diyorlar. 'Türkiye’nin papağanısın' diyorlar. Çok haksız ve yersiz ithamlar yapan muhalefet vardır. Netice itibarıyla benim yolum doğru yoldur. Benim yolum Türk’ün yoludur. Benim yolum Türkiye ile birlikte yürüme yoludur. Çünkü doğrusu budur.

"SUNULAN ALTERNATİF, TÜRKİYE İLE BAĞLANTIMIZIN KOPARILMASIDIR"

Sizler de bilirsiniz ki Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir ve gerçekten bizleri de tatmin edecek oradaki halkımızın güvenliği ve geleceği 1974 öncesine dönmeyecekse Kıbrıs’ta iki devletin iş birliği yapabileceğini biz anlamış durumdayız. İyi bir anlaşma için iki tarafın buna onay vermesi lazım. Karşı taraf o kadar şımartıldı ki onlar kendilerini tüm Kıbrıs’ın temsilcisi olarak görüyorlar. Eğer mantıklı bir anlaşma olabilecekse her iki tarafın bu anlaşmada bir motivasyonu olabilmesi lazım. Şimdi Rumlar kendi başlarına tanınmış bir devlet, Kıbrıs Türk halkı tanınmamış ve dolayısıyla bu dengesizlik içerisinde adil ve kalıcı bir anlaşma yapabilmek çok zor oluyor. Onun için direniyoruz. Ben hep söylüyorum benim alternatifim yoktur. Alternatif gidip Rum’a yama olmak, yok olmaktır ve Türkiye ile bağlarımızın kopartılmasıdır. O şekilde bir haysiyetsizlik alternatif değildir, alternatif olamaz. Dolayısıyla 60 yıldır iki devlet vardır. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkı bağımsız özgür yaşayabiliyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN, AKDENİZ'DEKİ VARLIĞI DAHA FAZLA OLMALIDIR"

Tatar, tüm devletlerin Doğu Akdeniz üzerinde etkili olmaya çalıştığını söyledi. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin desteği ile Doğu Akdeniz’de daha var olacağını söyleyerek, "Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz’dir. Türkiye artık daha güçlüdür. Suriye’ye bakınız Rusya gelmiş Suriye’ye yerleşmiş. Yani Doğu Akdeniz o kadar önemlidir ki İngiltere üsleri ile Kıbrıs'tadır. Amerika her türlü yaptığı anlaşmalarla buralarda olmaya çalışıyor. Rusya Suriye’ye yerleşti Akdeniz’e yerleşmeye çalışıyor. Biz tarihimize bakınca elbette Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı daha fazla olmalıdır diyoruz. Bu da KKTC güçlü olması ile olacaktır düşüncesindeyim." dedi.

Tatar, daha sonra Gaziantep'te Ticaret Odası Meclis Toplantı'sına katıldı. Toplantıda konuşan Tatar, Kıbrıs’ın turizm, yüksek öğretim ve tanıtım faaliyetlerinde büyük atılımlar yaptığını ve verilecek ekonomik destekler, yapılacak ticari anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da ilerleyeceğini dile getirdi. Tatar, bu kapsamda Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracat başarısını tebrik ederek yatırımcılarla işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

"KIBRISLI TÜRKLER 1974 ÖNCESİNE DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Tatar, bölgede 50 yıllık süreçte verilen sözlerin tutulmadığını ve artık yeni siyaset anlayışı ile Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve Türkler ile Rumların bir millet olma şanslarının olmadığını söyledi. Tatar, "Kıbrıs çok oyun gördü çok oyun yaşadı. Biliyoruz ki artık Kıbrıs'a karşı iyi niyetli değiller. Artık iki devlet var. Kıbrıs'ta bir Türkler vardır bir de Rumlar vardır. Kıbrıs diye bir millet yoktur. Bu iki halkın birlikte yaşaması mümkün değildir. Kıbrıslı Türkler 1974 öncesine döndürülmeye çalışılıyor. 50 yıldır yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. Bir elli yıl daha beklemek boşuna zaman harcamaktır. Yeni siyaset ve yeni anlayışı artık gündeme getirmiş bulunmaktayız. Karşımızda bir direniş var bir inat var.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Kıbrıs Türklerine yönelik büyük haksızlıklar yapılmıştır deniliyor. Mağdur edilmiştir deniliyor. Ancak bizim yapacağımız bir şey yok deniliyor. Yapacağımız şey bu müzakere sürecinde sizleri yaklaştırmak deniliyor. Dedikleri Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilmesi için iki tarafın da ortak bir anlaşma olması yönünde. Bu da pek görülebilen bir şey değil. Çünkü Rum tarafı bir avantaj elde etmiş ve bu avantajı sonuna kadar kullanmaktadır. Biz artık ayrı bir halk olarak kendi kendimizi yöneten ve kendi geleceğini tayin etme hakkıyla Türkiye Cumhuriyeti tayin etme hakkı ile ve desteği ile varlığımızı devlet temelinde sürdürmek en büyük hakkımız ve temennimizdir." ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP'DEKİ GELİŞMİŞLİK, YAVRU VATANI DA ETKİLEYECEK"

Tatar, Gaziantep'in 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmasını tebrik ederek yaşanan pandemi döneminde tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarının artarak yükseldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gaziantep kurtuluşun 100'üncü yıl kutlamalarında bu şehirde olmaktan da büyük mutluluk duymaktayım. 1974 yılından sonra bu bölgeden birçok insanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmiş orada aile kurmuş, evlat edinmiş ve ekonomimize katkı sunmuştur. Gaziantep'imizin 10 milyar dolar bir ihracat rakamı yakalaması ile artık buradaki gelişmişlik, sanayi, ticaret ve bu tecrübe yavru vatan dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olacaktır. Bu atılımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha ileriye atılmasına olanak sağlayacaktır."