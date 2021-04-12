Kırgızistan’daki anayasa değişikliği referandumuna katılım yüzde 37.22 oldu

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve TBMM AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kırgızistan’da dün yapılan anayasa değişikliği referandumuna katılım oranının resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 37.22 olduğunu belirterek, "Kırgızistan vatandaşlarının seçimlere ve referanduma katılımlarının daha yüksek olmasını umut etmekteyiz” dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve TBMM AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve beraberindeki heyet, dün Kırgızistan’da yapılan ve ülkenin yönetim şeklini belirleyecek anayasa değişikliği referandumu ve yerel meclis seçimlerinin sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şeker, resmi olmayan sonuçlara göre referanduma katılım oranının yüzde 37.22 olduğunu belirterek, böylelikle referandumun geçerli olabilmesi için gerekli olan yüzde 30 katılım oranının aşıldığını söyledi. Şeker, “Kırgızistan vatandaşlarının ülkelerinin geleceğinde söz sahibi olabilme adına seçimlere ve referanduma katılımlarının daha yüksek olmasını umut etmekteyiz” dedi.

Şeker, seçimler ve referandumun yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, oy kullanma merkezlerinde sosyal mesafeye riayet edildiğine ve seçmenler ile görevlilere kişisel koruyucu ekipmanların sağlandığına dikkati çekti.

Kırgızistan’ın demokratik seçimlerle ilgili standartları geliştirmede önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Şeker, “Yapılan son değişiklikler ile birlikte referandum kanunu şeffaflık ve ülke genelinde gizli oylama gibi seçimlerin temel demokratik ilkeleri ortaya konmuş ve kampanya gruplarının faaliyetlerine ilişkin kuralları açıkça belirlenmiştir” dedi.

Yüksek teknoloji kullanımına olumlu değerlendirme

Şeker, oylama sürecinde biyometrik verilerin kullanımı, sandıkların kapanmasından hemen sonra seçim sonuçlarının alınmasını sağlayan oy pusulalarının taranması ve sayılması için elektronik oy sayma ekipmanı da dahil olmak üzere yüksek teknolojilerin kullanılmasını da olumlu olarak nitelendirdi. Referandumun yeni anayasanın kabulüne ilişkin çeşitli görüş ve tutumların ifade edilmesine imkan sağlayan rekabetçi bir ortamda yapıldığına işaret eden Şeker, “Referandum süreci Kırgızistan’ın sosyopolitik yaşamında demokratik kurumların sağlam bir temele sahip olduğunu ve sivil toplumun aktif rolünü açıkça ortaya koymuştur” diye konuştu.

Şeker, anayasa referandumunun Kırgızistan’ın ulusal mevzuatına ve seçimlerle ilgili uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı ve kurumun seçim gözlem heyeti Başkanı Ömer Kocaman da seçim gözlem heyetinin ortak bildirisini okudu. Bildiride referandum ve yerel meclis seçimlerinin açık, şeffaf, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiği ifade edildi.