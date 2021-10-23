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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “SİHA’ları savaşmak için değil korunmak için satın alıyoruz”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye ve Rusya’dan silahlı insansız hava araçları (SİHA) satın alacaklarını doğrulayarak, “SİHA’ları savaşmak için değil korunmak için alıyoruz” dedi.

Politika 23.10.2021, 18:04 23.10.2021, 19:36
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “SİHA’ları savaşmak için değil korunmak için satın alıyoruz”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye ve Rusya’dan silahlı insansız hava araçları (SİHA) satın alacaklarını doğrulayarak, “SİHA’ları savaşmak için değil korunmak için alıyoruz” dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına ilişkin konuları ele almak üzere basın toplantısı düzenledi. Caparov toplantıda yaptığı konuşmada, son 4-5 yılda komşu ülkelerle ilişkilerin soğuduğunu belirterek, “Biz her zaman eşit işbirliğini destekledik. Her şeyden önce komşulara gittim ve ülkelerimizle işbirliğini tartıştım. Kazakistan ve Özbekistan ile ilişkiler yeni bir düzeye çıktı, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler ise güçlendi” dedi.

Yeni satın aldıkları askeri teçhizatı sınır muhafızlarının hizmetine vererek bu kurumun potansiyelini güçlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye ve Rusya’dan silahlı insansız hava araçları (SİHA) satın alacaklarını doğruladı. SİHA’ların alımı için para transfer ettiklerini aktaran Caparov, “SİHA’ları savaşmak için değil, korunmak için alıyoruz. Biz savaşmak istemiyoruz, vatandaşlarımızın sakin uyumasını ve askerlerimizin ölmemesini istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Caparov, ülkedeki tüm askeri teçhizatın eski olduğunu ve şimdi yeni askeri teçhizat satın alarak savunma potansiyelini de güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’dan SİHA satın alacaklarını söylemişti.

“Çin ile işbirliği gelişti”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki defa görüştüğünü hatırlatan Caparov, 9 Haziran’da yapılan Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Caparov, Çin ile işbirliğinin geliştiğine dikkat çekerek, Çin’in yeni tip korona virüs ile mücadelede destek verdiğini ve salgınla ilgili durum istikrara kavuştuğunda Çin’i ziyaret edeceğini aktardı. Caparov, Macaristan ile ilişkileri güçlendirmeye devam ettiklerini ve bu nedenle ülkede Kırgızistan Büyükelçiliği açıldığını belirtti.

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